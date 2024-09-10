Korgun Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul bahçelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Belediye personeli, temizlik araçlarıyla Korgun Şehit Komiser Veysel Çirişlioğlu İlkokulu, Korgun Ortaokulu ve Korgun Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçelerinin temizliğini gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı için okul bahçelerindeki otları biçtiklerini belirterek, eğitim kurumlarına desteklerinin devam edeceğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Korgun Belediyesi'nden Okul Bahçelerine Temizlik - Son Dakika
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