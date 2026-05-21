Korkut Gençlik Festivali\'nde Bayrak Yürüyüşü

Muş'un Korkut ilçesinde düzenlenen Gençlik Festivali'nde bir araya gelen gençler, 130 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce "Gençlik doğanın kalbinde, gelecek emin ellerde" sloganıyla gerçekleştirilen festival kapsamında 500 genç Gölet Parkı'nda bir araya geldi.

Yaklaşık 130 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüşe geçen gençler, Gençlik Merkezi yanındaki mesire alana kadar yürüdü.

Burada düzenlenen etkinliklere katılan gençler, oyunlar oynadı, şarkılar eşliğinde doyasıyla eğlendi.

Etkinliğe katılan Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, yürüyüşe büyük heyecanla başladıklarını söyledi.

Gençlerin festival kapsamında doğayla buluştuğunu belirten Ayaz, şunları kaydetti:

"Bu, ilçemizde herkese hitap eden bir organizasyon. Gençlerimizi işin içine kattık. Okullarımızdaki ve spor merkezlerimizdeki gençlerin yer aldığı bir organizasyon. Burada sadece bir festival için değil geleceğin heyecanını, sporun birleştirici gücünü, doğanın samimiyetini ve huzurunu paylaşmak için bir araya geldik."

Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık ise "Gençlerin bir araya gelmesi, müziğe, spora ve bilime yönelmesi bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu ülke gençliğe emanettir." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç da amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spor ve kültürel faaliyetlerle buluşturmak olduğunu ifade etti.

Katılımcılara ikramlarda bulunulan programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Kökbudak, İlçe Emniyet Amiri Okan Olçar ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Zühti Arık da katıldı.