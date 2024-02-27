Koruma altındaki Karayaka koyun ırkının adını taşıyan belde - Son Dakika
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Koruma altındaki Karayaka koyun ırkının adını taşıyan belde

Tokat'ın Erbaa ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve kendine özgü bir koyun ırkını temsil eden bir belde, adını Karayaka ırkı kuzularından almıştır. Karayaka ırkı, Türkiye'nin diğer bölgelerinde bulunmayan özel bir koyun türüdür ve beldenin adını taşıyarak bir kültürel miras haline gelmiştir. Devlet tarafından koruma altına alınan bu nadir ırk, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğine katkı sağlamaktadır. Belde sakinleri, Karayaka ırkının korunması için çeşitli tedbirler almakta ve bu ırkın geleceğini güvence altına almaktadır.

27.02.2024 10:22  Güncelleme: 10:24
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Beldeye ismini veren, koruma altındaki koyun ırkı tescilleniyor

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 2711 nüfuslu bu belde ismini koyun ırkından alıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve kendine özgü bir koyun ırkını temsil eden bir belde, adını yerel hayvan yetiştiriciliğinden alıyor. Adını Karayaka ırkı kuzularından alan bu belde, kendine özgü bir kimliğe sahip. Karayaka ırkı, Türkiye'nin diğer bölgelerinde bulunmayan özel bir koyun türüdür ve benzersiz özelliklere sahiptir. Irkın en belirgin özelliği ise kuyruk yağının olmaması ve bu yağın vücuda yayılmasıdır. Bu özellikler, beldenin adını taşıyarak bir kültürel miras haline geldi. Devlet tarafından koruma altına alınan bu nadir ırk, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğine katkı sağlıyor. Yerel halk, Karayaka koyunlarının sağladığı değeri ve bu beldeye olan katkısını takdirle karşılıyor. Ayrıca, belde sakinleri, Karayaka ırkının korunmasına yönelik çabaları desteklemekte ve ırkın geleceğini güvence altına almak için çeşitli tedbirler alıyor. Karayaka ırkıyla adını duyuran bu beldenin, Tokat'ın tarımsal ve kültürel zenginliğine olan katkısı her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. Belde sakinleri, Karayaka ırkının eşsiz özelliklerini gelecek nesillere aktarmak ve yaşatmak için kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu belde, sadece coğrafi konumuyla değil, aynı zamanda sahip olduğu kültürel miras ve biyolojik çeşitlilikle de bölgenin önemli bir parçası haline geldi.

Köyde koyun sürüsü olan 38 yaşındaki Mahmut Başara, "Beldemiz ismini Karakaya ırkı kuzularımızdan almıştır. Karayaka kendine özgün bir ırktır. Türkiye'de eşi benzeri yoktur. Zaten devlet bunları da koruma altına aldı" dedi.

Koruma altındaki Karayaka koyun ırkının adını taşıyan belde
Kaynak: İHA

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