Koruyucu Aile Buluşması Kırklareli'nde

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Koruyucu Aile Buluşması ve Şenliği'nde koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi.

Vali Turan, Kavaklı beldesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, aile olmanın yalnızca kan bağıyla değil, gönül bağı, vicdan ve merhametle mümkün olduğunu belirtti.

Koruyucu ailelerin, çocukların hayatına umut, sevgi ve güven kattığını vurgulayan Turan, çocuklar için fedakarca emek veren ailelere teşekkür etti.

Turan, çocukların sevgi, güven ve huzur içerisinde büyümesinin güçlü aile yapısının en kıymetli göstergesi olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Turan, koruyucu aileler ve çocuklarla sohbet etti.

Daha sonra çocuklar müzik eşliğinde eğlendi.