Koruyucu Aile Buluşması Kırklareli'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Koruyucu Aile Buluşması Kırklareli'nde

01.07.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Uğur Turan, koruyucu ailelerle bir araya gelerek aile olmanın önemini vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Koruyucu Aile Buluşması ve Şenliği'nde koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi.

Vali Turan, Kavaklı beldesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, aile olmanın yalnızca kan bağıyla değil, gönül bağı, vicdan ve merhametle mümkün olduğunu belirtti.

Koruyucu ailelerin, çocukların hayatına umut, sevgi ve güven kattığını vurgulayan Turan, çocuklar için fedakarca emek veren ailelere teşekkür etti.

Turan, çocukların sevgi, güven ve huzur içerisinde büyümesinin güçlü aile yapısının en kıymetli göstergesi olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Turan, koruyucu aileler ve çocuklarla sohbet etti.

Daha sonra çocuklar müzik eşliğinde eğlendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kırklareli, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koruyucu Aile Buluşması Kırklareli'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti Pakistan'da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti
Karaman’da yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu Karaman'da yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
İtalya’da sıcaklar can alıyor: Ölü sayısı 10’a yükseldi İtalya'da sıcaklar can alıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi
Bafra’da trafik kazası: 2 ölü Bafra'da trafik kazası: 2 ölü
İBB davasında 59. gün Murat Ongun’dan “Frankenstein“ benzetmesi İBB davasında 59. gün! Murat Ongun'dan "Frankenstein" benzetmesi

10:05
Vahim iddia Üniversiteye akrabalarını dolduran rektör Abdurrahim Alkış: İnancım gereği yaptım, emrimdir tebrik edin
Vahim iddia! Üniversiteye akrabalarını dolduran rektör Abdurrahim Alkış: İnancım gereği yaptım, emrimdir; tebrik edin
09:35
Muayene katılım paylarına zam geldi İşte kalem kalem yeni ücretler
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
09:33
Şimdi hesap zamanı 197 isim Türkiye’ye iade edildi
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
08:44
Savaşın faturası ağır oldu Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek
08:33
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador’u evine gönderdi
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador'u evine gönderdi
07:51
Tarihte bir ilk Doların tahtı sallanıyor
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 10:24:56. #7.13#
SON DAKİKA: Koruyucu Aile Buluşması Kırklareli'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.