KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 Yılı İlk Çağrı Sonuçlandı

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ilk çağrı başvurularının sonuçlandığını açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalkınmamızın dinamosu KOBİ'lerimizi desteklemeye devam ediyoruz. KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonuçlandı. 521 projeye 715 milyon TL destek sağlayacağız. 81 ilimizde KOSGEB sahada ve girişimcilerimizin daima yanında" ifadelerini kullandı.