Kosova-Arnavutluk Sınırında Kuyruk ve Kazalar - Son Dakika
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Kosova-Arnavutluk Sınırında Kuyruk ve Kazalar

05.07.2026 03:51
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Vermice-Morine Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu, protestolar ve kazalar nedeniyle oluştu. Güvenlik önlemleri arttı.

Kosova ile Arnavutluk arasındaki Vermice-Morine Sınır Kapısı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yerel basında yoğunluğun nedenleri arasında Tiran'da devam eden gösteriler nedeniyle artırıldığı öne sürülen sınır kontrolleri ile sınırda meydana gelen zincirleme trafik kazası gösterildi.

Kosova Sınır Yönetim Merkezince yapılan yazılı açıklamada, Kosova'dan Arnavutluk'a çıkış yönünde sabah saatlerinde yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştuğu bildirildi.

Açıklamada, Arnavutluk makamlarının ülkeye giriş yapan kişilerin kayıt işlemlerini yürütmesi nedeniyle sınır geçişlerinde yoğunluk yaşandığı belirtilirken, vatandaşlara alternatif sınır kapılarını kullanmaları çağrısı yapıldı.

Kosova ve Arnavutluk basınında yer alan haberlerde, Arnavutluk makamlarının ülkeye girişlerde daha sıkı kontroller yaptığı, bunun Tiran'da bir aydan uzun süredir devam eden Zvernec'teki turizm projesi karşıtı gösteriler nedeniyle alınan güvenlik önlemlerinden kaynaklanabileceği öne sürüldü.

Öte yandan, Kosova polisi sabah saatlerinde iki ülke arasındaki Vermice-Morine Sınır Kapısı'na yaklaşık 4 kilometre mesafede 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının meydana geldiğini, kazada 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sabah saatlerinde oluşan uzun araç kuyrukları, birkaç saat sonra sona erdi ve sınır kapısındaki trafik akışı normale döndü.

Tiran'da gösteriler 1 aydan uzun süredir devam ediyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler 1 aydan uzun süredir devam ediyor.

Tiran'ın merkezinde "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösterilerde, Zvernec'teki bir sahilin ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılması protesto ediliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kosova, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova-Arnavutluk Sınırında Kuyruk ve Kazalar - Son Dakika

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