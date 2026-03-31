Kosova Başbakan Yardımcısı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

(ANKARA) - Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Fikrim Damka'yı ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği için teşekkür ederiz. Tarih, kültür ve gönül birliğini paylaştığımız Kosova'daki soydaşlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.