Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırp dinarı kullanımını yasaklayan yönetmeliği görüşmek üzere ABD'li yetkiliyle bir araya geldi - Son Dakika
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırp dinarı kullanımını yasaklayan yönetmeliği görüşmek üzere ABD'li yetkiliyle bir araya geldi

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Merkez Bankası'nın Sırp dinarı kullanımını yasaklayan yeni yönetmeliğini ABD Temsilcisi Gabriel Escobar ile görüştü. Escobar, Kurti'nin önerilerini dikkate alacağını belirtti. Escobar ayrıca, BQK'nın kararının Kosova'daki Sırplar için sıkıntı yarattığını ve ABD'nin endişeli olduğunu ifade etti. Sırbistan ile diyalog sürecinde esneklik beklediğini de sözlerine ekledi.

14.03.2024 21:45
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkede Sırp dinarı kullanımını "dolaylı" olarak yasaklayan Kosova Merkez Bankasının (BQK) yeni yönetmeliğini görüşmek üzere ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ile bir araya geldi.

Kosova Hükümet binasında iki saatten fazla süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Escobar, Kurti'nin kendisine Sırp dinarı konusuna ilişkin bazı önerilerini dikkate alacağına dair söz verdiğini söyledi.

BQK'nın yeni yönetmeliğinin Kosova'daki Sırpların hayatını zorlaştırdığını ve ABD'nin bundan endişe duyduğunu belirten Escobar, "BQK'nın dinarla ilgili kararı bu ülkenin bazı vatandaşları için sıkıntı yarattı, endişeliyiz. Derhal ele alınması gereken acil bir insani sorun olan bu konu üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Escobar, gazetecilerin ABD'nin Kosova- Sırbistan ilişkilerindeki "dengesiz yaklaşımı" hakkındaki sorusuyla ilgili olarak, şöyle konuştu:

"Avrupa Konseyi adaylığınızı destekledik, kuzeydeki seçimler de dahil olmak üzere demokratik süreçlerinizi destekledik. 24 Eylül'den sonra yanınızda olduk, size Javelin verilmesi kararı aldık, bunun nasıl dengesiz olduğunu bana açıklayın. Yaptığımız her şey Kosova içindi ve yapmaya devam edeceğiz. Bu arada Kosova'nın endişelerimizi dinleyeceğini umuyoruz."

Escobar, Sırbistan ile diyalog sürecinde haftaya yapılacak toplantıda Kosova Hükümeti'nin esnek olmasını umduğunu sözlerine ekledi.

Kosova Merkez Bankasının "avro" kararı

BQK'nın ülkedeki nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliğinin 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesiyle iki ülke arasında zaman zaman yaşanan krizlere bir de "para birimi" meselesi eklendi.

Avro, Kosova'da 2002'den bu yana tek resmi para birimi olsa da ülkede Sırpların çoğunlukta bulunduğu tüm yerleşim yerlerinde ödeme için Sırp dinarı kullanılıyor, bu bölgelerde Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları da Sırp dinarıyla ödeniyordu.

BQK'nin yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle ülkede Sırp dinarı kullanımı da "dolaylı" olarak yasaklandı.

Sırbistan, Kosova'nın bu kararla ülkedeki Sırpların istikrarsızlaştırılmasının ve ülkeden kovulmasının amaçlandığını savunurken, Batılı ülkeler, BQK'ye yönetmeliği uygulamayı askıya alması çağrısında bulundu. BQK'nin söz konusu kararı Kosovalı Sırplar tarafından da protesto edildi.

Kaynak: AA

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