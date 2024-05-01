Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi ile görüştü - Son Dakika
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi ile görüştü

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye\'nin Priştine Büyükelçisi ile görüştü

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile görüşerek Türkiye'nin Kosova'ya verdiği desteğin devam edeceğini vurguladı. Görüşmede ayrıca, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliği süreci ve ortak projelerde işbirliği fırsatları ele alındı.

01.05.2024 13:53
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile görüştü.

Kosova Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Angılı, Kosova'nın Avrupa Konseyine üye olma sürecinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM) yapılan başarılı oylamadan dolayı Başbakan Kurti'yi tebrik etti ve Türkiye'nin Kosova'ya verdiği desteğin devam edeceğini vurguladı.

Kurti de görüşmede, Türkiye'nin Kosova halkına ve devletine, özellikle de Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğindeki rolüne yönelik sürekli desteğinden dolayı şükranlarını dile getirdi.

Görüşmede, 16 Nisan'da AKPM'de Kosova'nın üyelik başvurusuyla ilgili gerçekleşen oylamada, Türkiye Cumhuriyeti milletvekillerinin tamamının Kosova'nın Avrupa Konseyine üyeliği lehinde oy kullandığına dikkat çekildi.

Ekonomi, kültür, savunma ve yatırım alanlarındaki ortak projelerde işbirliği fırsatları da ele alındı.

Süreç

Sırbistan'dan 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, Rusya'nın Konsey üyeliğinden çıkarılmasının ardından 12 Mayıs 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu.

AKPM, Kosova'nın Konsey'e "ön koşulsuz" tam üye olarak kabul edilmesini tavsiye eden raporu 16 Nisan'da onaylamıştı.

Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğiyle ilgili nihai kararın, mayısta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince alınması bekleniyor.

Kaynak: AA

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