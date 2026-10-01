Kosova Başbakanı Kurti: Avrupa\'da aday ülke statüsüne sahip olmayan tek ülkeyiz

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği'nden (AB) ülkesine aday ülke statüsü vermesini ve üyelik müzakerelerinin başlatılmasını talep etti.

Başbakan Kurti, Balkan ülkeleri turuna çıkan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Kosova'nın başkenti Priştine'de basına ortak açıklamalarda bulundu.

Kurti, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın AB'nin güvenilir bir ortağı olduğunu belirtti.

Kosova'nın AB üyeliği için başvurmasının, aralıkta 4. yılını dolduracağına işaret eden Kurti, ülkesinin liyakat temelinde aday ülke statüsü ve üyelik müzakerelerinin açılması için gereken kriterleri karşıladığını vurguladı.

Kurti, şöyle konuştu:

"Avrupa'da aday ülke statüsüne sahip olmayan tek ülkeyiz. AB Komisyonu ve AB Konseyinin hak ettiğimiz bu talebi gerçekleştirmesini umuyoruz. Bir iyilik veya ayrıcalık istemiyoruz. Demokratik başarımız, ekonomik büyümemiz, refahın yaygınlaşması ve mevcut güvenlik durumu göz önüne alındığında, aday ülke statüsü Kosova'nın hak ettiği bir şeydir."

Görüşme sırasında aday ülke statüsü ve üyelik müzakereleri konularını ele aldıklarını belirten Kurti, AB kurumlarının bunu mümkün kılması gerektiğini söyledi.

Kurti, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e aday ülke statüsü konusunda çok güvendiklerini ve kendisini bu konuda önemli bir muhatap olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

Kosova'nın AB'ye 15 Aralık 2022'de sunduğu üyelik başvurusu henüz üye ülkeler tarafından değerlendirilmedi.

AB üyesi İspanya, Slovakya, Yunanistan, Romanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kosova'nın 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı ilan ettiği bağımsızlığı tanımıyor.