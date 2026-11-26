Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Podujeva Belediyesi arasında imzalanan anlaşma kapsamında, kentte insansız hava araçlarına (İHA) odaklanan bilim ve teknoloji inovasyon merkezinin gelecek yıl faaliyete geçirilmesinin planlandığını bildirdi.

Başbakan Kurti, Kosova Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kosova Savunma Bakanlığı aracılığıyla T3 Vakfı ile Podujeva Belediyesi arasında 4 Ekim'de anlaşma imzalanmasının koordine edildiğini belirtti.

T3 Vakfı ile yapılan anlaşmanın İHA'lara odaklanan bir bilim ve teknoloji inovasyon merkezinin açılmasını öngördüğünü kaydeden Kurti, merkezin Podujeva Belediyesi yönetiminde kamu kurumu olarak faaliyet göstereceğini ifade etti.

Merkezin eğitim, inovasyon ve teknolojik projelerin geliştirilmesine hizmet edeceğini aktaran Kurti, binanın hazır olduğunu ve üzerinde mutabık kalınan takvim doğrultusunda merkezin 2027 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçirilmesinin planlandığını söyledi.

T3 Vakfı'nın merkezi teknoloji ve bilgi transferiyle destekleyeceğini belirten Kurti, idari giderlerin Podujeva Belediyesi tarafından, diğer masrafların ise T3 Vakfı tarafından karşılanacağını vurguladı.

Kurti, Prizren şehrinde de benzer bir merkezin açılmasının planlandığını kaydetti.