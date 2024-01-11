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Kosova Cumhurbaşkanı, Kosovalıların BAE'ye vizesiz seyahat edebilmesi için anlaşma imzalandığını duyurdu - Son Dakika
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Kosova Cumhurbaşkanı, Kosovalıların BAE'ye vizesiz seyahat edebilmesi için anlaşma imzalandığını duyurdu

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmede vizesiz seyahat konusunda anlaşmaya vardıklarını ve bu anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Kosova vatandaşları, 1 Ocak itibarıyla Şengen Bölgesi'ne de vizesiz seyahat edebiliyor.

Kosova Cumhurbaşkanı, Kosovalıların BAE\'ye vizesiz seyahat edebilmesi için anlaşma imzalandığını duyurdu
11.01.2024 - 12:55,  Güncelleme: 12:59
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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, vatandaşlarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) vizesiz seyahat edebilmesini sağlayacak anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Osmani, konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile geçen ay gerçekleştirdikleri görüşmede mutabakata varılan ve Kosova vatandaşlarının BAE'ye vizesiz seyahatini sağlayacak anlaşmanın imzalandığını bildirdi.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a vizesiz seyahat önerisini kabul ettiği için teşekkürlerini ileten Osmani, "Geçen ay yaptığımız toplantıda varılan anlaşma imzalandı. Bu, ülkelerimiz ve vatandaşlarımız arasında daha fazla işbirliği fırsatının önünü açmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kosova vatandaşları, 1 Ocak'tan itibaren Şengen Bölgesi'ne de vizesiz seyahat edebiliyor.

Kaynak: AA
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