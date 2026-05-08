Kosova'da Bilim Fuarı Düzenlendi
Kosova'da Bilim Fuarı Düzenlendi

08.05.2026 13:28
Kosova Uluslararası Maarif Okulları, Priştine'de bilim fuarı gerçekleştirerek projelerini sergiledi.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları, Kosova'nın başkenti Priştine'de "Bilim Fuarı" gerçekleştirdi.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları Priştine ve Prizren şubelerinden öğrenciler, şehir merkezindeki Zahir Pajaziti Meydanı'nda düzenlenen "Bilim Fuarı" kapsamında çeşitli alanlarda hazırladıkları projeleri sergiledi.

TMV Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilim fuarında biyoloji, kimya, fizik, matematik, robotik ve sanat alanlarında hazırlanan projelerin öğrencilerin çok yönlü gelişimini ortaya koyduğunu söyledi.

Toplamda 50'den fazla projenin yer aldığı fuarın öğrencilerin bilgi, beceri ve emeklerini yansıttığını dile getiren Aslan, "Bugün burada sadece bilimin ışığını paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda çocuklarımızın hayal gücüne, merakına ve üretkenliğine tanıklık ediyoruz. Bu fuar, öğrencilerimizin öğrenirken eğlendikleri, sorguladıkları ve bilginin gücünü keşfettikleri çok özel bir ortam sunmaktadır." diye konuştu.

Aslan, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Gün boyunca ziyaretçilere açık kalacak fuara, Priştine halkı yoğun ilgi gösterdi.

Faaliyetlerine 2017 yılında başlayan Kosova Uluslararası Maarif Okullarının Priştine ve Prizren şubelerinde yaklaşık 800 öğrenci eğitim görüyor.

Kaynak: AA

