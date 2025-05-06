Kosova'da Geçiş Hükümeti Önerisi - Son Dakika
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Kosova'da Geçiş Hükümeti Önerisi

LDK Başkanı Abdixhiku, ulusal geçiş hükümeti kurulmasını önerdi, mevcut durumu eleştirdi.

06.05.2025 17:46
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Kosova'da, 9 Şubat'taki genel seçimden üçüncü sırada çıkan Kosova Demokratik Birliğinin (LDK) Genel Başkanı Lumir Abdixhiku, gelecek yılki cumhurbaşkanı seçimine kadar görev yapacak ulusal bir geçiş hükümeti kurulması önerisinde bulundu.

LDK Genel Başkanı Abdixhiku, düzenlediği basın toplantısında, 9 Şubat'taki seçimden birinci sırada çıkan Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve mevcut Başbakan Albin Kurti'nin dün kendisine gönderdiği mektupla yaptığı koalisyon teklifiyle ilgili açıklamada bulundu.

Abdixhiku, son 4 yılda ülkede yaşanan duraksama, tehlikeye giren ittifaklar, ulusal güvenliğin riske atılması gibi konuları göz önünde bulundurduklarında Kurti ile işbirliği yapmanın imkansız olduğunu söyledi.

Ülkenin derin bir kurumsal kriz içinde olduğunu ve bu tıkanıklığa çözüm bulunması gerektiğini belirten Abdixhiku, "LDK, yeni bir siyasi sürecin başlatılmasını öneriyor. Bu sürecin, tüm partilerin yer alacağı ulusal bir geçiş hükümetiyle başlamasını teklif ediyoruz." dedi.

Abdixhiku, konuyla ilgili siyasi parti liderleriyle görüşmeye hazır olduğunu ifade ederek, birleştirici bir başbakan ve birleştirici bir bakanlar kurulunun, yeni cumhurbaşkanının seçileceği gelecek yılın nisan ayına kadar görev yapması gerektiğini dile getirdi.

Meclis başkanı seçilemiyor

Kosova Meclisi, 2 günde bir yapılan Genel Kurul oturumlarında 15 Nisan'dan bu yana başkanını seçemedi.

9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü Kosova Demokratik Partisi (PDK), 20'sini LDK, 8'ini AAK/NISMA kazanmış, çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı ise Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, IRDK 1, NDS 1, SPO 1, VAKAT 1, PLE 1, SDU 1, PAI 1, JGP 1, PREBK 1 şeklinde olmuştu.

Kosova'da yeni hükümet kurma süreci, meclis başkanı ve yardımcılarının seçilmesinin ardından başlayabilecek. Yeni hükümetin kurulabilmesi için güvenoyu oylamasında 120 sandalyeli meclisin 61'inin oyunun alınması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'da Geçiş Hükümeti Önerisi - Son Dakika

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