Kosova\'da İftar Programı Düzenlendi

13.03.2026 22:20
Kosova Uluslararası Maarif Okulları, Kosova'da iftar programı düzenledi.

Kosova Uluslararası Maarif Okullarının başkent Priştine'deki binasında düzenlenen iftara, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mütevelli Heyeti Üyesi Hasan Aslan, TMV Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ile kuruluşlarının temsilcileri, Kosovalı siyasiler ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Maarif Okullarının Türkiye ile Kosova arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

TMV'nin Kosova'nın Priştine ve Prizren şehirlerindeki 2 okulunda 800'e yakın öğrencinin eğitim aldığını belirten Angılı, "Bence eğitimde aslolan nicelik yani sayı değil, nitelik yani kalitedir. Kosova özelinde de Maarif sadece 9 senelik buradaki eğitim hayatında yaklaşık 8 kat artış sağlamadı, aynı zamanda pek çok uluslararası alanda Maarif'in öğrencileri çok önemli başarılara imza attılar. Bizler için de bir gurur vesilesi oldular." dedi.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Hasan Aslan da konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

TMV'nin 64 ülkede 550 okuluyla faaliyet gösterdiğine vurgu yapan Aslan, "TMV olarak bizim amacımız, bizim hedefimiz eğitim faaliyeti yaptığımız ülkelerde, o ülkenin gençlerini, o ülkenin evlatlarını kendi ülkelerine, kendi devletine, kendi milletine ve kendi devletinin bağımsızlığına aşık bir nesil yetiştirmektir." diye konuştu.

TMV Kosova Temsilcisi Nedim Aslan ise Kosova'da 2017 yılında faaliyete başlayan Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nın ülkenin en başarılı okulları arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Birçok ulusal ve uluslararası akademik, sosyal, kültürel ve sportif yarışmalarda Kosova'yı dereceyle güzel bir şekilde temsil eden öğrencilerimiz sadece TMV'yi değil, Kosova'nın medarıiftiharı, Kosova'yı da gururlandıran bir şeye imza atmışlardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Kültür, Güncel, Kosova, İftar, Son Dakika

