Kosova'da olağan genel seçim tarihi açıklandı - Son Dakika
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Kosova'da olağan genel seçim tarihi açıklandı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, olağan genel seçimin 9 Şubat 2025'te yapılacağını duyurdu. Eğer hükümet görevde kalırsa, bu Kosova'nın bağımsızlığından sonra tamamlanan ilk 4 yıllık görev süresi olacak.

16.08.2024 22:48
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Balkan ülkesi Kosova'da olağan genel seçimin 9 Şubat 2025'te yapılacağı bildirildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Facebook hesabından, olağan genel seçim tarihiyle ilgili imzaladığı kararnameyi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Osmani'nin paylaşımında, olağan genel seçimin 9 Şubat 2025'te yapılmasının kararlaştırıldığı görüldü.

Osmani, Kosova Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle olağan genel seçim tarihini görüşmek için 31 Temmuz'da bir araya gelmişti.

22 Mart 2021'de Meclis'ten güven oyu alarak göreve başlayan Başbakan Albin Kurti'nin liderliğindeki hükümet, açıklanan seçim tarihine kadar görevde kalması halinde, Kosova'nın bağımsız olmasından itibaren 4 yıllık görev süresini tamamlayabilen ilk hükümet olacak.

Kosova Meclisi, yurt dışında yaşayan vatandaşların büyükelçilik ve konsolosluklarda oy kullanmalarını mümkün kılacak genel seçimler yasa tasarısını 2023'te onaylamıştı.

Yeni yasaya göre, milletvekili adaylarına yönelik oylar belediye sayım merkezlerinde sayılacak ve seçmenler, 120 sandalyeli Meclise girmek için yarışacak 10 milletvekili adayı için oy kullanabilecek.

Kaynak: AA

Hükümet, kosova, Politika, Güncel, Son Dakika

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