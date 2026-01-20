Shtime Bajram Curri İlköğretim Okulu, Yenileme Çalışmalarının Ardından Açıldı - Son Dakika
Shtime Bajram Curri İlköğretim Okulu, Yenileme Çalışmalarının Ardından Açıldı

20.01.2026 12:04  Güncelleme: 13:22
Kosova Türk Temsil Heyeti, Shtime Belediyesi'ne bağlı Mollopolc köyündeki ilk öğretim okulunu yenileyerek açılış törenini gerçekleştirdi. Törene çeşitli yetkililer katıldı.

(ANKARA) - Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Shtime Belediyesi'ne bağlı Mollopolc köyünde bulunan Shtime Bajram Curri İlköğretim Okulu'ndaki yenileme projesini tamamlayarak açılış törenini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Shtime Bajram Curri İlköğretim Okulu kolaylık tesislerinin yenilenmesi projesini tamamlayarak tesisin açılış törenini gerçekleştirdi. Törene; Prizren Başkonsolosu Sayın Fatih Topçu, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş, Shtime Belediye Başkanı Qemajl Aliu, Türk Kurumları temsilcileri ve Bajram Curri İlköğretim Okulu personeli katıldı."

Kaynak: ANKA

