(ANKARA) - Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Shtime Belediyesi'ne bağlı Mollopolc köyünde bulunan Shtime Bajram Curri İlköğretim Okulu'ndaki yenileme projesini tamamlayarak açılış törenini gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Shtime Bajram Curri İlköğretim Okulu kolaylık tesislerinin yenilenmesi projesini tamamlayarak tesisin açılış törenini gerçekleştirdi. Törene; Prizren Başkonsolosu Sayın Fatih Topçu, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş, Shtime Belediye Başkanı Qemajl Aliu, Türk Kurumları temsilcileri ve Bajram Curri İlköğretim Okulu personeli katıldı."
Shtime Bajram Curri İlköğretim Okulu, Yenileme Çalışmalarının Ardından Açıldı
