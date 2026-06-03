Kosova'nın AB Üyeliği İçin Reform Vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kosova'nın geleceğinin AB'de olduğunu belirterek, ülkenin üyelik yolunda reformları sürdürmesi, güçlü kurumlar oluşturması ve Belgrad-Priştine diyaloğunda ilerleme sağlanması halinde Brüksel nezdinde AB üyeliği önünde engel olmayacağını söyledi.

Kosova'nın başkenti Priştine'yi ziyaret eden Costa, temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında, AB'nin 1999'dan bu yana Kosova'nın "en güçlü ve en güvenilir ortağı" olduğunu belirtti.

AB'nin Kosova'ya desteğini sürdürmeye hazır olduğuna işaret eden Costa, "Kosova'nın geleceğinin AB'de olduğuna inanıyoruz." dedi.

Costa, dünyanın jeopolitik belirsizlikler ve ekonomik istikrarsızlıklarla karşı karşıya bulunduğunu söyleyerek, bu ortamda AB'nin genişleme sürecinin önem kazandığını dile getirdi.

Genişlemenin sadece bir fırsat olmadığını vurgulayan Costa, "Bu, Avrupa için jeostratejik bir gereklilik ve kıtamızın barışına, istikrarına ve güvenliğine yapılan bir yatırımdır." ifadesini kullandı.

Costa, Kosova'nın AB'nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile tam ve gönüllü uyum içinde hareket ettiğini belirterek, bunun ülkenin stratejik yöneliminin açık göstergesi olduğunu söyledi.

Kosova'da hafta sonu yapılacak seçimlere değinen Costa, gün içerisinde görüştüğü siyasi liderlere ortak bir mesaj verdiğini anlattı.

Costa, "Ortaklık, sorumluluk getirir." diyerek, AB'nin Kosova'yı destekleyebileceğini ancak "ülkenin kendi yapması gereken işleri yapması gerektiğini" belirtti.

AB Konseyi Başkanı Costa, Kosova'nın reformları hayata geçirebilecek ve AB'nin sunduğu fırsatları değerlendirebilecek güçlü, istikrarlı ve işleyen kurumlara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Görüşmelerinde, tüm siyasi aktörleri, Avrupa entegrasyonunu öncelik haline getirmeye çağırdığını söyleyen Costa, bunun siyasi ayrılıkların ötesinde ortak bir hedef olması gerektiğini kaydetti.

Kosova Anayasası'nın Avrupa değerlerini benimsediğini belirten Costa, partiler arası diyalog ve toplumun tüm kesimlerine saygının, bu değerlerin temel unsurları arasında bulunduğunu dile getirdi.

Costa, siyasi liderlerin bu değerlerin uygulamada da hayata geçirilmesini sağlaması gerektiğini söyledi.

Belgrad-Priştine diyaloğu

Bölgesel işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin güvenlik ve ekonomik refah açısından öncelikli konular arasında yer aldığını belirten Costa, Belgrad-Priştine diyaloğunun bu açıdan kritik önem taşıdığını söyledi.

"Normalleşme, hem Kosova'nın hem de Sırbistan'ın Avrupa geleceği için esastır." diyen Costa, son dönemde önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Costa, tarafların bu ilerlemelerin üzerine inşa etmesi ve Ohri Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasını sağlaması gerektiğini ifade etti.

Kosova'nın AB üyelik süreci

Basın toplantısında, Kosova'nın bağımsızlığını halen tanımayan AB üyesi ülkeler bulunduğunun hatırlatılması üzerine Costa, reform gündemi ve AB'ye katılım sürecinde üzerinde uzlaşılmış konular bulunduğunu belirtti.

Costa, Kosova'nın bu alanlarda adım adım ilerlemesinin önemli olduğuna işaret ederek, "Benim kanaatim, sürecin sonunda AB tarafında herhangi bir sorunla karşılaşmayacağımız yönündedir." dedi.

Şu aşamada ihtiyaç duyulanın, Kosova'da AB üyeliği konusunda bulunan geniş ulusal mutabakatın somut eylemlere dönüştürülmesi olduğunu belirten Costa, ülkenin üyelik hedefine yönelik net bir rotayı koruması gerektiğinin altını çizdi.

Costa, "Hepimiz geçmişte komşularımızla sorunlar yaşadık. Bazen çok ciddi sorunlar yaşadık ancak ortak geleceğimize mi yoksa geçmişte birbirimizle yaşadığımız çatışmalara mı değer vereceğimize karar vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Aynı mesajı Belgrad'da da verdiğini aktaran Costa, Kosova'nın diyaloğa katılmasının önemli ve Belgrad'ın da bu sürece dahil olmasının gerekli olduğunu söyledi.

Kosova, Aralık 2022'de AB üyeliği için resmi başvuruda bulundu. Ancak bağımsızlığının AB üyesi 5 ülke tarafından tanınmaması nedeniyle üyelik başvurusunda henüz ilerleme sağlanamadı. Kosova, AB tarafından halen "potansiyel aday ülke" olarak değerlendiriliyor.