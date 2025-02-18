Kosta Rika, 200 Düzensiz Göçmeni Kabul Edecek

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Kosta Rika, ABD'den sınır dışı edilecek 200 düzensiz göçmeni kabul edeceğini bildirdi.

Kosta Rika Başkanlık Ofisinden, ABD'den sınır dışı edilmesi planlanan düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama yapıldı.

Orta Asya ve Hindistan kökenli 200 düzensiz göçmenin ülkeye kabul edileceği aktarılan açıklamada, göçmenlerin yarın yapılacak ticari uçuşla Kosta Rika'ya getirileceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ay başında Kosta Rika'ya yaptığı ziyarette Devlet Başkanı Rodrigo Chaves ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, taraflar başta uyuşturucu kaçakçılığı ve düzensiz göçmenler olmak üzere çeşitli konuları görüşmüştü.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.