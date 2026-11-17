Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da sosyal medya platformlarında uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzluk olaylarını gündeme taşıyan gazeteci Camilo Rodriguez, aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Rodriguez, Heredia eyaletine bağlı Santo Domingo de Heredia kantonunun San Miguel bölgesinde aracıyla seyir halindeyken motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Rodriguez, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kosta Rika Adli Soruşturma Kurumu, faillerin yakalanması için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yerel televizyon kanalı Canal 7'ye konuşan Kosta Rika Başsavcısı Carlo Diaz, daha önce ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle şikayette bulunan Rodriguez'in mağdur ve tanık destek programına yönlendirildiğini belirtti.

Diaz, gazetecinin Başsavcılık tarafından önerilen yakın koruma programını ise kabul etmediğini kaydetti.

Kosta Rika Devlet Başkanı Laura Fernandez, basına yaptığı açıklamada, gazeteci Rodriguez'in öldürülmesini kınayarak olayı "ifade özgürlüğüne sürülmüş bir leke" olarak nitelendirdi.

Camilo Rodriguez'in araştırmaları

Sosyal medya hesaplarında sık sık uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla ilgili videolar yayımlayan Rodriguez, yerel ve uluslararası suç örgütleriyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü kişilerin isimlerini kamuoyuyla paylaşıyordu. Rodriguez, araştırmalarını ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesine (DEA) ilettiğini belirtiyordu.

Başsavcı Diaz, soruşturmanın kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında mağdurun profili de incelenecek. Sosyal medyada ifşa ettiği kişilerin yanı sıra onu öldürmek için nedeni olabilecek diğer kişileri de araştıracağız. Adli Soruşturma Kurumu ve Başsavcılık, cinayetin sorumlularını belirlemek için yoğun çaba gösterecek." dedi.

Kosta Rika'da uyuşturucu kaynaklı cinayetler rekor seviyede

Son yıllarda Kosta Rika'da yılda yaklaşık 900 cinayet işlenirken güvenlik makamları, bu cinayetlerin yüzde 70'inin uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu ve çoğunun ateşli silahla işlendiğini bildiriyor.

Adli Soruşturma Kurumu, Kosta Rika'nın stratejik konumu nedeniyle Güney Amerika'dan gelen kokainin Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarına ulaştırılmasında önemli bir transit, depolama ve sevkiyat merkezi haline geldiği uyarısında bulunuyor.