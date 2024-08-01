Kosta Rika'nın Antalya Fahri Konsolosluğu Açıldı - Son Dakika
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Kosta Rika'nın Antalya Fahri Konsolosluğu Açıldı

Kosta Rika'nın Antalya Fahri Konsolosluğunun açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer birçok davetli katıldı. Fahri Konsolos Aziz Çetin, Kosta Rika'nın Antalya Fahri Konsolosluğunun tarihinde ilk kez açıldığını ve Antalya dışında birçok şehre de hizmet vereceğini belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişeceğini vurgulayan Çetin, turizm, tarım ve spor gibi alanlarda iş birliği yapacaklarını ifade etti.

01.08.2024 22:09
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Kosta Rika'nın Antalya Fahri Konsolosluğunun açılışı dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen resepsiyona, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, eski Dışişleri Bakanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, MHP İl Başkanı Onur Temel ve çok sayıda davetli katıldı.

Milli marşların okunmasıyla başlayan programda konuşan Fahri Konsolos Aziz Çetin, tarihinde ilk kez Kosta Rika'nın Antalya Fahri Konsolosluğunun açıldığını belirterek, konsolosluğun Antalya dışında Konya, Karaman, Osmaniye, Aksaray ve Niğde'ye de hizmet vereceğini söyledi.

Türkiye ve Kosta Rika arasındaki ilişkilerin yükselerek devam edeceğini ifade eden Çetin, "Bu büyük iş birliğiyle her iki ülke de çeşitli sektörlerde birbirinden faydalanacak. Çalışmalarımızı turizm, tarım ve spor olmak üzere üç ana alanda planlıyoruz." dedi.

Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas ise Antalya Fahri Konsolosluğu görevine atanan Aziz Çetin'in iki ülke arasında var olan dinamik ilişkinin güçlenmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Fallas tarafından Çetin'e Fahri Konsolos beratı verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosta Rika'nın Antalya Fahri Konsolosluğu Açıldı - Son Dakika

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