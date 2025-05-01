Köstebek Tabancası Patladı, Yaşlı Adam Yaralandı

AKSARAY'da köstebek tabancasını kurmak isterken elinden yaralanan Nevzat Korkmaz (81), hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Uzunkaya köyünde meydana geldi. Nevzat Korkmaz tarlasındaki ürünlerine zarar veren köstebek için eline aldığı köstebek tabancasını kurmak istedi. Bu sırada tabanca patladı, çıkan saçmalarla Korkmaz, sol elinden yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Nevzat Korkmaz ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı anlatan Korkmaz, "Benim köstebek tüfeğim var. Köstebek için kurarken birden patladı. Elimden ve parmaklarımdan yaralandım" dedi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY, (DHA