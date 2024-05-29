Çorum'da köstebek tabancasıyla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Çorum'da köstebek tabancasıyla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Çorum\'da köstebek tabancasıyla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde, eşinin kazara köstebek tabancasıyla yaraladığı kadın, hastanede tedavi altına alındı. Gevençiftliği köyünde H.A'nın bahçesinde kurulu olan köstebek tabancası ateş alınca, saçmalar eşine isabet etti. Eşini hastaneye götüren H.A, yapılan müdahalenin ardından kadını başka bir hastaneye sevk ettirdi.

29.05.2024 21:29
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Çorum'un Alaca ilçesinde, eşinin kazara köstebek tabancasıyla yaraladığı kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gevençiftliği köyünde H.A'nın bahçesinde "köstebek tabancası" olarak bilinen düzenek, kurulduğu sırada ateş aldı.

Düzenekte bulunan saçmalar, bu sırada H.A'nın yanında bulunan eşi Z.A'ya isabet etti.

H.A, eşini otomobille Alaca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından Z.A, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorum'da köstebek tabancasıyla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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