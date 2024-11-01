Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Otmanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, arazözler ile orman işçileri sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen yangında, 2 hektarlık orman alanı zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Köyceğiz'de Orman Yangını - Son Dakika
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