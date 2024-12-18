Köyde Ayı, Kurt ve Tilki Kamereye Yakalandı

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Köyün içinde ayı, kurt ve tilki aynı gece kameraya böyle yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Taşkale Köyü Kalımlı mezrasında bir evin güvenlik kamerasına aynı gece ayı, kurt ve tilkiler yansıdı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Taşkale Köyü Kalımlı mezrasında bulunan bir evin sokağı gören kamerası yaban hayvanlarını kaydetti. Abuzer Ördek'e ait evin önünden ayı, kurt ve tilkilerin farklı saatlerde ilerlediği görülüyor. Kendisi İstanbul'da yaşayan Abuzer Ördek, köydeki evine taktırdığı güvenlik kameralarını incelediğinde ayı, kurt ve tilkileri görünce şaşkına döndü.

Taşkale Köyü Derneği Başkanı Abuzer Karahan, "Taşkale köyümüzde yaşayan birçok aile kış aylarında geçici olarak İstanbul'daki yakınlarının yanına gidiyor. Biz de dernek olarak köyde olup biteni takip edebilmek için köyün belli noktalarına güvenlik kamerası taktırdık. Güvenlik kameralarını incelediğimde bu gece Abuzer Ördek amcamızın evin önünden belli saatlerde bu yaban hayvanlarının geçtiğini gördüm. Köyde yaşayan insanlarımızın dikkatli olması ve güvenlik tedbirlerinin arttırılması için sizinle paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.