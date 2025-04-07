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Köyde Kodlama Dönemi

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Eren Oruç, köy okulunda robotik kodlama eğitimi vererek öğrencilerini teknolojiyle buluşturdu.

07.04.2025 09:55
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Kodlama köye girdi: Öğretmen öğrendi, öğrenciler üretti

AĞRI - Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Dağlıca köyünde görev yapan sınıf öğretmeni Eren Oruç, internet üzerinden öğrendiği robotik kodlama bilgisini öğrencilerine aktararak köy okulunu teknolojiyle buluşturuyor.

Yaklaşık 12 yıl önce köye atanan Oruç, görev yaptığı süre boyunca köyün ve okulun fiziki şartlarını iyileştirmek için çeşitli çalışmalar yürüttü. Su sorununu sondajla çözen, okul çevresini tel örgülerle çeviren ve ağaçlandırma yapan öğretmen, öğrencilerin gelişimi için organik tarım faaliyetleri başlattı. Elde edilen gelirle robot setleri satın alan Oruç, sınıfını bir teknoloji atölyesine dönüştürdü.

Öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle temel elektronik devrelerden robotik sistemlere kadar pek çok alanda uygulamalı eğitim alıyor. Oruç, robotik kodlama alanındaki bilgilerini internet üzerinden aldığı eğitimlerle geliştirdiğini ve bu bilgileri öğrencilere aktardığını belirtti.

"O sabah hayatım değişti"

Köyde kalma kararını öğrencilerinin sevgisiyle aldığını belirten Oruç, duygusal anı şu sözlerle anlattı: "Bir sabah lojmanın kapısı çaldı, açtım kimse yoktu. Tam kapıyı kapatacakken merdivenlerin papatyalarla süslendiğini gördüm. Sonra çocuklar koşup bana sarıldılar. O gün burada kalmam gerektiğine karar verdim."

Robotlar, organik tarımdan

Oruç, okulun fiziki şartlarını iyileştirmenin ardından robotik kodlama eğitimlerine yöneldiğini belirterek, "Sondajla su sorununu çözdük. Daha sonra tel örgü çektik, ağaçlandırma yaptık. Organik tarımdan gelir elde ettik ve bu gelirle robot setleri aldık" dedi.

"Günümüz artık teknoloji çağı"

Robotik kodlamayı internet üzerinden öğrendiğini ifade eden öğretmen, öğrencilerine bu alanda uygulamalı eğitimler verdiğini belirtti. Oruç, "8 robotumuz var. Engelden kaçan, arama-kurtarma yapan robotlarımız mevcut. Çocuklarımız yazılıma dokunuyor, robotları çalıştırıyor. Üniversitede bu eğitimi almadım, hala internet üzerinden öğrenmeye devam ediyorum" diye konuştu.

Okulu daha cazip hale getirmek için müzik köşeleri ve renkli sınıflar oluşturduklarını da belirten Oruç, çocukların okulu evleri gibi benimsemelerini istediğini belirterek şöyle devam etti, "Ben okulun sadece bir eğitim yeri değil, aynı zamanda bir yaşam alanı olmasını istiyorum. Buradan geleceğin mühendisleri çıkabilir."

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Dağlıca, Güncel, Eğitim, Tutak, Tarım, Ağrı, Son Dakika

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