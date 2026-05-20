Koyulhisar\'da Trafik Kazası: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

İlçede önceki gün otomobilin devrilmesi sonucu Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

Arama çalışmalarına, Sivas AFAD, Malatya Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi ve Suşehri Jandarma Komando Birliğinden 55 kişilik ekip katılıyor.

Dalgıç ekipler su debisinin yüksek olduğu ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise ırmak kenarında çalışma yapıyor. Arama çalışmalarında dron da kullanılıyor.

Irmak içerisine yapılan aramalarda zaman zaman iş makinesi de kullanılıyor.

Ufuk Yüce (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, 17 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada Yağmur Hira Yazıcı (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı.