Koyun Su Kuyusundan Kurtarıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, su kuyusuna düşen koyunu itfaiye ekipleri çıkardı.
Kırsal Uzgider Mahallesi'nde bir koyunun su kuyusuna düştüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü kuyudan çıkarılan koyun, sahibine teslim edildi.
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