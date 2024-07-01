Koyun sürülerinin zorlu ve tozlu yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Koyun sürülerinin zorlu ve tozlu yolculuğu

Geniş Video İzle

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde koyun sürülerinin Nemrut Dağı'ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu başladı. Çobanlar, binlerce koyunu buğday tarlalarına ve ekinlere zarar vermemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor. Koyun sürülerinin tozlu yol ve vadilerden geçişiyle beraber ortaya çıkan görüntüler havadan dron ile görüntülendi. Çobanlar ve koyun sürüleri günde 2 defa Nemrut Dağı'na gidiş geliş yaparak yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yolu yürümüş oluyor.

01.07.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sürülerin tozlu ve zorlu yolculuğu başladı

Koyun sürülerinin zorlu ve tozlu yolculuğu havadan görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde koyun sürülerinin Nemrut Dağı'ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu başladı.

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü'ndeki çobanlar, binlerce koyunu buğday tarlalarına ve ekinlere zarar vermemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor. Koyun sürülerinin tozlu yol ve vadilerden geçişiyle beraber ortaya çıkan görüntüler havadan dron ile görüntülendi.

Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor. Çobanlar ve koyun sürüleri günde 2 defa Nemrut Dağı'na gidiş geliş yaparak yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yolu yürümüş oluyor. Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerleyişi çoban ve koyunları zorlarken, gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise seyri güzel görüntüler ortaya çıkarıyor.

Kıyıdüzü köyünde çobanlık yapan Cafer Alican, her gün 15 kilometre tozlu vadide koyunları ile yolculuk yaptığını söyledi. Alican, "Biz günde 15 kilometre gidip geliyoruz. Bu tozlu yollarda Nemrut'a gidip geliyoruz, geceleri orada kalıyoruz. Sabah geldiğimiz zaman tekrar akşam geri gidiyoruz. Akşam oldu mu Güzelada'ya gidiyoruz, oradan gelip tekrar Nemrut'a gidiyoruz. Günde 15 kilometre gidip geliyoruz bu yollarda, bizim sezonumuz başladı. Bu sürüyle 11'inci aya kadar yaylaya gidip gelmeye devam edeceğim" dedi.

Kaynak: İHA

Nemrut Dağı, Çobanlar, Nemrut, Tatvan, Bitlis, Tarım, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koyun sürülerinin zorlu ve tozlu yolculuğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
21:48 ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 22:25:53. #1.13#
SON DAKİKA: Koyun sürülerinin zorlu ve tozlu yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement