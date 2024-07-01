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Sürülerin tozlu ve zorlu yolculuğu başladı

Koyun sürülerinin zorlu ve tozlu yolculuğu havadan görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde koyun sürülerinin Nemrut Dağı'ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu başladı.

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü'ndeki çobanlar, binlerce koyunu buğday tarlalarına ve ekinlere zarar vermemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor. Koyun sürülerinin tozlu yol ve vadilerden geçişiyle beraber ortaya çıkan görüntüler havadan dron ile görüntülendi.

Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor. Çobanlar ve koyun sürüleri günde 2 defa Nemrut Dağı'na gidiş geliş yaparak yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yolu yürümüş oluyor. Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerleyişi çoban ve koyunları zorlarken, gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise seyri güzel görüntüler ortaya çıkarıyor.

Kıyıdüzü köyünde çobanlık yapan Cafer Alican, her gün 15 kilometre tozlu vadide koyunları ile yolculuk yaptığını söyledi. Alican, "Biz günde 15 kilometre gidip geliyoruz. Bu tozlu yollarda Nemrut'a gidip geliyoruz, geceleri orada kalıyoruz. Sabah geldiğimiz zaman tekrar akşam geri gidiyoruz. Akşam oldu mu Güzelada'ya gidiyoruz, oradan gelip tekrar Nemrut'a gidiyoruz. Günde 15 kilometre gidip geliyoruz bu yollarda, bizim sezonumuz başladı. Bu sürüyle 11'inci aya kadar yaylaya gidip gelmeye devam edeceğim" dedi.