Kozaklı'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozaklı'da bireysel silahlanmanın önüne geçmek amacıyla belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 av tüfeği, tabanca, havalı tüfek, 2 şarjör, 50 fişek, kılıç ve pala ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
