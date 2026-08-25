Kozan'da 8 Suçlu Tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi tutuklandı, 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 90 noktada denetim yaptı.
Denetimde çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı, 15,09 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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