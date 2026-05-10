Kozan'da Alkollü Sürücü Motosikletli Genç Büyü bir Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

10.05.2026 16:51
Adana'nın Kozan ilçesinde alkollü sürücüyle çarpışan motosiklet sürücüsü Arda Kaynak hayatını kaybetti.

ADANA'nın Kozan ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Arda Kaynak (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. Arda Kaynak'ın kullandığı 01 AHK 907 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen A.Ç.Ç. yönetimindeki 01 RE 781 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kaynak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaynak, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü A.Ç.Ç., gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan Arda Kaynak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaynak'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber - Kamera: Ali GÖKDAL/ADANA,

Kaynak: DHA

