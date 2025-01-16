Kozan\'da İş Yeri Kurşunlandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinin dün kurşunlanmasına ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Feke ilçesinde oldukları belirlenen şüpheliler D.T.S. ve A.S. operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün ikinci el eşya satışı yapılan Nizam Güvendik'in iş yerine gelen kişilerin haraç istediği, Güvendik'in kabul etmemesi üzerine şüphelilerin iş yerine pompalı tüfekle ateş açıp kaçtığı iddia edilmişti.