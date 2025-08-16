Kozan'da Mezarlık Tahribi

Adana'nın Kozan ilçesinde mezarlıktaki bazı mezar taşları tahrip edildi.

Aslanlı Mahallesi'ndeki Tırmıl Mezarlığı'na giden vatandaşlar, bazı mezar taşlarının tahrip edildiğini gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.