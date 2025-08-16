Kozan\'da Mezarlıkta Tahribat: 20 Mezar Taşı Kırıldı

ADANA'nın Kozan ilçesi Aslanlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta 20 mezar taşı kırıldı.

Aslanlı Mahallesi Tırmıl Mezarlığı'na sabah saatlerinde gelenler, mezar taşlarının kırıldığını fark edip, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede 20 mezarın taşlarının kırıldığı saptandı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, bölge halkı ise tepki gösterdi. Bazı kişiler, mezarların tahrip edilmesinin saygısızlık olduğunu belirterek, "Bu büyük bir vicdansızlık. Bunları yapanların derhal bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.