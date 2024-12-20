Kozan'da Motosiklet Hırsızlığına Gözaltı

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Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri plakasız motosikleti otogar kavşağında durdurdu.

Ekipler yaptıkları incelemede motosikletin İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evin önünden çalındığını ve plakası söküldükten sonra satılmak üzere ilçeye getirildiğini tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve 32 suçtan kaydı bulunan E.N. ile İ.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.