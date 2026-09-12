Kozan'da motosiklet kazasında ölen 17 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Kozan'da motosiklet kazasında ölen 17 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde dün iki motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sarıçam Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi olan gencin cenazesi Kozan Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.

Tufanpaşa Mahallesi'nde dün motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ayaz Işık'ın cenazesi Kozan Mezarlığı'na götürüldü.

Adana Sarıçam Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi Işık'ın naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tufanpaşa Mahallesi'nde dün Y.E.S. idaresindeki motosiklet ile Işık yönetimindeki motosiklet çarpışmıştı.

Yaralılardan Işık sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kozan'da motosiklet kazasında ölen 17 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozan'da motosiklet kazasında ölen 17 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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