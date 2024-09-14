Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Varsaklar Mahallesi'nde B.K. idaresindeki 01 BZE 04 plakalı otomobil ile Uğur D'nin (33) yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Motosiklet Otomobille Çarpıştı: Bir Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?