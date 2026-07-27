Kozan'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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Kozan'da Orman Yangınına Müdahale

Kozan\'da Orman Yangınına Müdahale
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Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Karabucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme uçağı ve helikopteri ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel, Kozan, Adana, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozan'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika

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