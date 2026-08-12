Kozan'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kozan-Adana kara yolu Sanayi Sitesi civarında M.A yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile üzerinde Suriye uyruklu İbrahim Sadduf ve Hamza Elsellum'un bulunduğu motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Sadduf ve Elsellum ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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