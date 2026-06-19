Kozan\'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta Sürücü Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mustafa K'nin (49) kullandığı 06 HML 060 plakalı otomobil, Gedikli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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