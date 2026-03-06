Kozan\'da Üreticilere Güneş Paneli Dağıtımı

Adana'nın Kozan ilçesinde "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında 184 üreticiye taşınabilir güneş paneli dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, hayvancılıkla uğraşan göçer üreticilerin yaşam standartlarını yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen törende, 184 kişiye taşınabilir güneş paneli verildi.

Törende, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Bağımsız Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ile diğer ilgililer ve üreticiler katıldı.