Adana Kozan'da Huzur ve Güven Uygulamasında 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Adana Kozan'da Huzur ve Güven Uygulamasında 7 Şüpheli Yakalandı

Adana Kozan\'da Huzur ve Güven Uygulamasında 7 Şüpheli Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 farklı noktada huzur ve güven uygulaması yaptı. Aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmada, kurusıkı tabanca, 239 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Trafik denetiminde de 10 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.

18.03.2024 15:01  Güncelleme: 15:02
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Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 farklı noktada huzur ve güven uygulaması yaptı.

Aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmada, kurusıkı tabanca, 239 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik denetiminde de 10 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana Kozan'da Huzur ve Güven Uygulamasında 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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