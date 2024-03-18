Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 farklı noktada huzur ve güven uygulaması yaptı.
Aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmada, kurusıkı tabanca, 239 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Trafik denetiminde de 10 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Adana Kozan'da Huzur ve Güven Uygulamasında 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Dikili ilçesinde esnafla bir araya geldi. Seçim çalışmaları kapsamında Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Dağ, çocuklara oyuncak dağıttı, onlarla fotoğraf çektirdi. Arıtılmış suyun tarımsal sulamada kullanma imkanı olduğunu vurgulayan Dağ, 'Başkan olduğumuzda Çandarlı Atık Su Arıtma Tesisi tarımsal sulamada kesinlikle kullanılacak' dedi.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, beraberindeki adaylar ile birlikte Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaları ziyaret etti. Hatipoğlu, ziyaret sırasında çevre yolu, tramvay ulaşımı ve trafik sorunları hakkında projeler geliştirildiğini belirterek, Eskişehir'in yaşadığı sorunları çözeceklerini ve herkese eşit hizmet götüreceklerini ifade etti.
CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, Gökhan Zan'ın CHP ile hiçbir ilişkisi olmadığını ve üzerine oynandığını belirtti. Tiryaki, Gökhan Zan'ı CHP ile beraber mücadeleye davet etti.
Avustralya'da düzenlenen 2024 Kanberra Balon Şöleni Pazar günü sona erdi. Dokuz gün süren etkinlik, Kanberra semalarını renkli ve hareketli bir denize dönüştürerek ziyaretçilere muhteşem bir görsel şölen sundu. Her yıl düzenlenen etkinlik, çeşitli renk ve şekillerdeki hava balonlarını izlemek ve hatta balonlarla uçmayı deneyimlemek isteyen kişilere büyük bir eğlence sunuyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kanberra'dan bildiriyor. (XHTV)
SUBÜ Girişimci Genç Mühendisler Topluluğu, Taraklı'da düzenlenen kültür gezisi etkinliğiyle yaklaşık 30 öğrenciye tarihi ve doğal güzellikleri tanıttı. Öğrenciler, Taraklı'nın tarihi sokaklarını gezip, Osmanlı mimarisinin örneklerini ziyaret etti ve 700 yaşın üzerindeki çınar ağacı ve su değirmenini görerek bilgi edindi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Salıpazarı Barajı'nın 152 mahalle ile birlikte 3 ilçeyi sel ve baskınlardan koruyacağını belirtti. Karaaslan, barajın aynı zamanda içme suyu sağlama ve sulama amaçlı kullanılacağını ifade etti. Barajın inşaatının yüzde 15'e geldiğini ve çalışmaların hızla devam edeceğini söyleyen Karaaslan, bölge için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.
Afganlar, Ramazan ayı boyunca camilere giderek saatlerini dua ve tefekkürle geçiriyor. Kabil'deki varlıklı kişiler ise iftar vaktinde maddi durumu yetersiz olanlara yemek dağıtarak Ramazan'ın hayırseverlik ve merhamet ruhunu somutlaştırıyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Gazipaşa Belediyesinin toplu açılış törenine katıldı. Böcek, 5 yılda Gazipaşa'ya 925 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi. Özel ise Gazipaşa'nın ve Antalya'nın hak ettiği değeri görmediğini belirterek, Antalya'nın hakkını arayacaklarını söyledi.
Denizli'nin Bekilli ilçesinde CHP'den belediye meclis üyeliğine aday olan Çağatay Çağrı Asilzade, parti içindeki ayrımcılık ve meclis üyeliği listesine tepki göstererek CHP üyeliğinden istifa etti. Başka bir partiye katılmak isteyince haberi yokken CHP tarafından tekrar üye yapıldığını öğrenen Asilzade, hem 2'nci kez istifa etti hem de konuyu yargıya taşıdı.
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" ile "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü" vesilesiyle anma programı düzenledi.
Gölcük Belediyesi, ilçenin farklı noktalarındaki boş arazilere ektiği buğdaylardan elde ettiği unları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Buğday tarlasına dönüştürülen boş alanlardan elde edilen 20 ton buğday, una dönüştürüldü ve sosyal projelerde kullanılmak üzere dağıtılacak.
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