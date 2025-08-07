Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kozan- Feke kara yolunda devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Yaralının M.E. olduğunu belirleyen ekipler, durumu sağlık görevlilerine bildirdi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından M.E. Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Yaralı Bulunan Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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