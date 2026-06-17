Kozan Fen Lisesi Türkiye Şampiyonu Oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Din, Ahlak ve Değer Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları'nda, liseler kategorisinde Kozan Fen Lisesi öğrencileri Türkiye birincisi oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, MEB tarafından gerçekleştirilen Din, Ahlak ve Değer Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları tamamlandı.
Yarışmaya katılan Kozan Fen Lisesi öğrencileri, gösterdikleri performansla Türkiye şampiyonluğunu elde etti.
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