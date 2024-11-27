Kozan Mahallesi Sakinlerinden Çökeltim Havuzuna Tepki

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ADANA'nın Kozan ilçesinde Yassıçalı Mahallesi sakinleri, 30 yıl önce kanalizasyon suyunu toplamak amacıyla yapılan çökeltim havuzunun kirlilik yarattığı gerekçesiyle kaldırılmasını istedi.

İlçenin kanalizasyon suyunu toplamak için 1994 yılında 660 nüfuslu Yassıçalı Mahallesi Kayhan mevkisine çökelti havuzu yapıldı. Havuza 1 kilometre uzaklıktaki mahalle sakinleri, kirlilik yaratan havuzun kaldırılması için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne çok kez başvuruda bulundu ancak sonuç alamadı. Mahalle sakinleri bugün havuzda toplanarak basın açıklaması yaptı. Yassıçalı Mahalle muhtarı Emin Çabuk, kirlilik nedeniyle mahalle sakinlerinin hastalandığını, hayvanların telef olduğunu ve tarımsal ürünlerin de zarar gördüğünü öne sürdü.

Havuzun kaldırılmasını isteyen Çabuk, "Bu havuzdan yayılan kirlilik nedeniyle köyümüzde insanlar kanser oluyor. Bu suya temas eden ya da içine giren herkes hastalanıyor. Geçmişte defalarca yetkililere bildirdik ancak halen bir çözüm bulunamadı. Buraya acilen müdahale edilmesi gerekiyor. Çökelti havuzu yetmezmiş gibi buraya bir de çöp aktarma tesisi yapıldı. Bu kokudan bıktık, usandık. Yetkililerden burayla ilgili en kısa süre içerisinde çözüm üretmelerini bekliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),