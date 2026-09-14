Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi senaristleri 14 Eylül'de ifade verecek
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadelerinin alınacağını bildirdi. Senaristler 14 Eylül 2026 tarihinde "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verecek.
(İSTANBUL) - Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerinin alınacağını bildirdi.
Başsavcılıktan, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın şüpheli ölümü sebebiyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; 14 Eylül 2026 tarihinde, Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri olan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeleri alınacaktır" denildi.
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