Kozlu'da balık avında kaybolan kişi 60 kişilik ekiple 4. gündür aranıyor - Son Dakika
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Kozlu'da balık avında kaybolan kişi 60 kişilik ekiple 4. gündür aranıyor

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Kozlu\'da balık avında kaybolan kişi 60 kişilik ekiple 4. gündür aranıyor
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Zonguldak Kozlu'da balık avında kaybolan kişiyi bulmak için yürütülen arama çalışmaları 4. gününde sürüyor. Sahil Güvenlik, AFAD, deniz polisi ve jandarmadan oluşan 60 kişilik ekip, deniz ve kıyı şeridinde dalgıçlar, su altı görüntüleme cihazları ve dronla arama yapıyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde balık avında kaybolan kişiyi bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Balık avlamak amacıyla 3 Ekim'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Erdin Yılmaz'ı (62) bulmak için yürütülen çalışmaların 4'üncü gününde, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, deniz polisi ve jandarmadan oluşan 60 kişilik ekip, deniz ve kıyı şeridinde arama tarama faaliyeti yürütüyor.

Dalgıç ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra su altı görüntüleme cihazları ile dronla da arama yapılıyor.

Kozlu ilçesinde yaşayan Yılmaz, 3 Ekim'de Ilıksu mevkisinde balık tutmak amacıyla evinden ayrılmış, kendisinden haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarı yapmıştı. Arama çalışması başlatan ekipler, Yılmaz'ın kayalıklarda balık avlamak için kullandığı malzemeleri ve park halindeki aracını bulmuştu.

Yılmaz'ın 3 Ekim sabahı 07.30 sıralarında balık tuttuğu bölgeye geldiği, saat 08.00 civarında ise telefon sinyalinin kesildiği tespit edilmişti.

Kaynak: AA
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