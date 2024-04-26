Kozluk Kaymakamı, tarihi Pisyar Köprüsü\'nün restorasyonu için çalışmalara başladı

Güncel

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Alıçlı köyü mevkisinde bulunan tarihi Pisyar Köprüsünde incelemelerde bulundu.

Tarihi köprü alanında incelemelerde bulunan Kaymakam Güngör, Alıçlı köyü mevkisinde bulunan tarihi köprünün büyük kısmının yıkıldığını söyledi.

İpek yolunun geçmişteki önemli geçiş güzergahlarından biri olan köprünün restore edilmesi amacıyla çalışma başlatıldığını bildiren Güngör, tarihi köprünün restorasyonu için gerekli başvuruları yaptıklarını belirtti.

Güngör, şöyle konuştu:

"İlçemizde bugüne ulaşan önemli tarihi yapılardan biri olan köprüyü restore ederek hem kullanıma açmış hem de mesire alanımızın yanı başında olan köprümüz ile ilçe ve bölge turizmine destek sağlamış olacağız. Bu kapsamda Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile gerekli çalışmaların yapılması için başvurularımızı yaptık. Yatırım programına alınan köprümüzün proje onayları ve yatırım süreçlerini takip ederek, restorasyonu tamamlamak istiyoruz."