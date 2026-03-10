Kral Abdullah'dan Çatışma Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kral Abdullah'dan Çatışma Uyarısı

10.03.2026 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgedeki çatışmaların mabedlere erişimi etkilemesine karşı uyardı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgede devam eden çatışmanın işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'nde yeni bir gerçeklik dayatmak için kullanılmasına karşı uyarıda bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamalarda, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Ürdün Kralı ile Almanya Cumhurbaşkanı, bölgedeki son gelişmeleri ve gerilimi düşürmenin yollarını ele aldı.

Kral Abdullah, "devletlerin egemenliğine saygı göstermenin ve krizleri çözmek için diyalog ve diplomasiye başvurmanın gerekliliğini" vurguladı.

"Ürdün, ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir." ifadesini kullanan Kral Abdullah, "bölgede devam eden çatışmanın, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de yeni bir gerçeklik dayatmak için kullanılabileceği" uyarısı yaptı."

Kral Abdullah, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile "bölgede gerginliğin tırmanmasının ve İran'ın Ürdün ve bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırılarının sonuçlarını" görüştü.

Ürdün Kralı, "diyalog ve diplomatik kanallar aracılığıyla gerilimi azaltma çabalarının yoğunlaştırılması" çağrısında bulundu.

Kral Abdullah, "mevcut gelişmelerin, ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya erişim özgürlüğünü ihlal etmek ve Batı Şeria ile Gazze'deki statükoyu değiştirmek için bahane olarak kullanılmasına" karşı uyardı.

Gambiya Cumhurbaşkanı ise, "İtidal, uluslararası hukuka saygı ve Orta Doğu'daki sivillerin korunmasının gerekliliğine" işaret etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kral Abdullah'dan Çatışma Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:41
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
21:57
Beyaz Saray: Trump İran’da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 23:13:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Kral Abdullah'dan Çatışma Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.