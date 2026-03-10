Kral Abdullah'dan Çatışma Uyarısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgede devam eden çatışmanın işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'nde yeni bir gerçeklik dayatmak için kullanılmasına karşı uyarıda bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamalarda, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Ürdün Kralı ile Almanya Cumhurbaşkanı, bölgedeki son gelişmeleri ve gerilimi düşürmenin yollarını ele aldı.

Kral Abdullah, "devletlerin egemenliğine saygı göstermenin ve krizleri çözmek için diyalog ve diplomasiye başvurmanın gerekliliğini" vurguladı.

"Ürdün, ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir." ifadesini kullanan Kral Abdullah, "bölgede devam eden çatışmanın, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de yeni bir gerçeklik dayatmak için kullanılabileceği" uyarısı yaptı."

Kral Abdullah, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile "bölgede gerginliğin tırmanmasının ve İran'ın Ürdün ve bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırılarının sonuçlarını" görüştü.

Ürdün Kralı, "diyalog ve diplomatik kanallar aracılığıyla gerilimi azaltma çabalarının yoğunlaştırılması" çağrısında bulundu.

Kral Abdullah, "mevcut gelişmelerin, ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya erişim özgürlüğünü ihlal etmek ve Batı Şeria ile Gazze'deki statükoyu değiştirmek için bahane olarak kullanılmasına" karşı uyardı.

Gambiya Cumhurbaşkanı ise, "İtidal, uluslararası hukuka saygı ve Orta Doğu'daki sivillerin korunmasının gerekliliğine" işaret etti.